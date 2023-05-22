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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطريق السنطة _ السملاوية

الغربية .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين

حوادث الغربية
حوادث الغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث  تصادم بين سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص نتيجة إصابات بالغة في الوجه والجسم  كما خصصت سيارات إسعاف وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفي زفتي العام .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول  بوقوع حادث تصادم بطريق السنطة السملاوية ووقوع ضحية وثلاث مصابين جراء الحادث.

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كما انتقلت القيادات الأمنية الأمنية   وقوة من مباحث مركز شرطة السنطة و سيارتين إسعاف الي محل البلاغ وتبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وتهشمهما من جراء الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين مما نتج عنه  اصطدامه بالسيارة في الاتجاه المواجه له واصابة سائقى السيارتين واحد المرافقين بإصابات بالغة بالجسم وكسور وسحجات وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام للعلاج .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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IMG-20230522-WA0044
IMG-20230522-WA0043
IMG-20230522-WA0043
IMG-20230522-WA0042
IMG-20230522-WA0042
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