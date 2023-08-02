في موقف بطولي.. مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة نادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور ابتعاده عن رئاسة نادي الزمالك، وذلك من أجل مصلحة الكيان وجماهيره.

وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك أنه طلب من وزير المالية رفع الحجز على أرصدة النادي وذلك من أجل مصلحة النادي وجماهيره.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك أن قام بجدولة الديون المتراكمة على نادي الزمالك، حتى يستطيع النادي بأن يعمل على الوفاء بالتزاماته.

المستشار مرتضى منصور

وطالب المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك والتي تصل لـ 100 مليون جنيه.

وأشار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك أنه أصبح خارج المشهد هو وأولاده من أجل مصلحة نادي الزمالك، كاشفًا أن سيترك النادي ويوجد به 21 مليون جنيه.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الشكر لكل لاعبي نادي الزمالك واصفًا إيهام بـ "الرجالة".

نادي الزمالك

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن باب الانتخابات سيفتح في 31 أكتوبر ، على مقعد الرئيس ونائب الرئيس وأثنين من الأعضاء، داعيا الجميع بأن يعملوا من أجل مصلحة النادي.

من جهة أخرى، عبر المئات من جماهير نادي الزمالك عن شكرهم لما قام به المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من موقف بطولي، معليا مصلحة النادي والكيان، عن أي مواقف قد حدثت.