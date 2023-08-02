محمد مشيش: اتحاد منتجي مصر يهدف للحفاظ على استمرارية وجودة صناعة الدراما

قال المنتج محمد مشيش، إن الاجتماع الذي دار اليوم بخصوص إطلاق اتحاد منتجي مصر كان بمشاركة كبرى شركات الإنتاج، وتم مناقشة سقف الأجور، وتفاصيل المحتوى، وجودة المحتوى المطلوبة للمنتج المصري، لأنه قوى ناعمة كبيرة بالنسبة لمصر.



‏وتابع مشيش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"،، أن العالم بأكمله يمر بمرحلة اقتصادية سيئة جدا وهناك تخبط اقتصادي كبير نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والتضخم وأزمة الدولار.

صناعة الدراما والسينما

وأضاف: كان يجب أن نفكر ونعيد ترتيب الأمور بعد كل هذه الفوضى حتى نحافظ على صناعة الدراما والسينما لأن المحافظة على اقتصاديات هذه الصناعة هو ما سيحافظ على الاستمرارية والجودة.