طارق الجنايني: إطلاق اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة تأخرت لسنوات

‏قال المنتج طارق الجنايني، إن اطلاق اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة رغم أنها تأخرت لسنوات، مؤكدا أن صناعة المحتوى المصري صناعة مهمة جدا ولها أبعاد وتساهم في ادخال عملة صعبة للبلاد.

وأضاف طارق الجنايني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن فكرة وجود اتحاد لتنظيم هذه الصناعة فكرة تأخرت لسنوات، متابعا أن هذه الخطوة ستبدأ بالإنتاج الدرامي لكن بالتأكيد سوف يتجه هذا الأمر للسينما وتم الاجتماع أمس، وحاليا هناك اجتماع مرة أخرى.

عدد الشركات سيزيد

وأضاف أن عدد الشركات المنتجة سوف يزيد، وهذا الاتحاد بالنسبة للصناعة أصبح حياة أو موت، مضيفا أن دولة تركيا استغلت هذا الأمر وبسبب الدراما التركية تأثرت السياحة هناك بشكل إيجابي.