مفاجأة .. أمطار رعدية خلال ساعات بعدة مناطق والأجواء شديدة الحرارة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى بداية تكون سحب ركامية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تتطور هذه السحب خلال الساعات القادمة ليصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون الأمطار رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه متوقع أن يظهر التراب باللون الوردي على مناطق من أقصى الجنوب نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية المتواجدة على شمال السودان يصاحب هذه الأتربة انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء على المناطق المذكورة ( حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر) خلال الطقس غدا، الخميس، الذي يشهد استقرار في درجات الحرارة على غالبية أنحاء البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحول درجات الحرارة غدا، المتوقعة، على كافة الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29 درجة