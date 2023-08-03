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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : مغامرات رومانسية

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 3 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

الكون هو ملعبك ، وقد حان الوقت لاستكشاف كل زاوية وركن في عالمه الساحر، توقع مفاجآت مبهجة ، ولقاءات مثيرة وفرص تتماشى تمامًا مع أحلامك.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب ركوب الدراجات في الجبال. يجب على كبار السن تجنب الأنشطة تحت الماء. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالخضروات والفواكه والماء. الابتعاد عن التدخين والكحول.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ستجد نفسك متألقًا في دائرة الضوء ، مما يثير إعجاب الزملاء والرؤساء بأخلاقيات العمل التي لا تشوبها شائبة والأفكار المبتكرة، قد تظهر فرص جديدة تدفعك للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتقبل التغيير، ثق بحدسك واتخذ خطوات جريئة نحو أهدافك المهنية.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تجلب المحاذاة الكونية اليوم مغامرات رومانسية واتصالات دافئة، إذا كنت في علاقة ستجد نفسك تقع في حب شريكك مرة أخرى.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يمنحك الكون فرصًا وفيرة لتعزيز أموالك، قد تأتيك المكاسب المالية غير المتوقعة أو المشاريع المربحة في طريقك ، لذا ترقب الآفاق المثيرة. 

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