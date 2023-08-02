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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

51 ألف دولار.. شاب مصري يعيد ساعة باهظة الثمن لصاحبها في كوريا

صدى البلد

أعاد شاب عشريني مصري مقيم في كوريا ساعة يد غالية الثمن وقعت في حوزته بالخطأ، إلى صاحبها.

ورصدت كاميرا وكالة "يونهاب" للأنباء موقفا جميلا حدث لمواطن كوري مع شاب مصري، حيث ساعده في استرجاع ساعته غالية الثمن.

وكان المواطن المصري محمود النجار (28 عاما) يذهب كل صباح باكر إلى صالة رياضية في حي "يونسو" في "إنتشون"، غرب سول، لممارسة التمارين الرياضية. 

وفي يوم الأربعاء، بعد أن عاد من الصالة الرياضية، وجد داخل حقيبته ساعة اليد الجديدة، ولم ينشغل بها في البداية، غير أنه قرر البحث عن صاحبها بعد أن عرف أنها ساعة سويسرية غالية الثمن، وقدر أن صاحبها لا بد أنه يعاني نفسيا من فقدانها.

وذهب "النجار" إلى الصالة الرياضية في اليوم التالي، وأبلغ مدير الصالة عن ساعة اليد، الذي لم يهتم بالأمر لأنه يتكرر يوميا في الصالة المليئة بالمشاركين عادة، ولكن بعد إصرار "النجار" على البحث عن صاحب الساعة، تمكن من الاتصال بصاحبها.

وبعد تحديد موعد اللقاء، جاء صاحب الساعة، "مون" إلى الصالة واستلمها.

وفرح "مون" بالعثور على ساعته للغاية، بعد أن فقد الأمل في استرجاعها وظل محبطا بسبب فقدانها. 

وقال إن الساعة غالية بالنسبة لديه ليس بسبب قيمتها، بل لأنها هدية من شقيقته قبل أيام.

يشار إلى أن "محمود النجار" مواطن مصري مقيم في كوريا منذ 5 سنوات، غير أنه لم يحصل على طلب اللجوء حتى الآن. وقد ذكر أنه يعاني على وجه الخصوص من عدم تمكنه من اللقاء بأسرته.

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