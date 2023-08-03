عشاق سامسونج على موعد مع بديل Galaxy S23 وأرخص هاتف رائد .. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتفها المميز Galaxy S23 FE خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما أكد مسئولون من الشركة أن الهاتف قادم بالفعل، وربما سيتم إطلاقه في الربع الثالث من العام الحالي.

ويعد هاتف Galaxy S23 FE هو أرخص هاتف رائد من شركة سامسونج والبديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 وينتظره الملايين من جمهور وعشاق سامسونج، خاصة بعدما توقفت الشركة العام الماضي عند إصدار البديل الأرخص لهاتف Galaxy S22.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE سيصل بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا واسعة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ومن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على معالج Exynos 2200 كما يمكن أن نرى ما إذا كانت الشركة ستصدر الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في بعض الأسواق، وسيأتي الهاتف مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي UFS 3.1 وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سلكي 25 وات و 15 وات لاسلكي.