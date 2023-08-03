ميدو يكشف بالأرقام تفاصيل أزمة عقود لاعبي الإسماعيلي

كشف أحمد حسام (ميدو) عن تفاصيل أزمة حادة تواجه الإسماعيلي بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين بما لا يتناسب مع قدرات الدراويش المالية.



وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الإسماعيلي دفع ثمن المشاكل الخاصة بارتفاع قيمة العقود الخاصة ببعض لاعبي الدراويش.



وأوضح أن الإسماعيلي تعاقد مع التونسي حمدي النقاز بعقد سنوي قيمته 300 ألف دولار وهو لاعب محترم ولكنه لم يقدم الإضافة لصالح الدراويش.



وأكد أن الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين مغمورين برواتب سنوية ضخمة لا تتناسب مع قدرات النادي.



وأضاف:" الإسماعيلي مديون بمبلغ يتخطى مليون و800 ألف دولار للجزائري محمد بن خماسة وأيضاً بمبلغ أكثر من مليون دولار للأرجنتيني دييجو فرناندو وأيضاً للفلسطيني خالد النبريص والإيفواري جيان موريل".