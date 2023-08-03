عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة طاقة: متوقع تحقيق التعادل الكربوني في 2050

محطات للرياح
محطات للرياح

قال الدكتور حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة، إن الطاقة المتجددة الحديثة كمحطات للرياح والطاقة الشمسية أصبحت أسعارها منافسة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما يشجع أن تكون كل التوقعات أنه على عام 2050 ستكون الأساس فى الإمداد الخاص بنا من الطاقة الكهربائية ونواحٍ أخرى من الطاقة.

وأضاف سلماوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه متوقع فى عام 2050 تحقيق هدف التعادل الكربونى وأن تكون الطاقة المتجددة الأساس والطاقة الإحفورية احتياطى فى حالة حدوث أى اضطراب أو لن تكون موجودة.

وتابع سلماوى، أنه على نهاية القرن الـ 21 لن تلعب الطاقة القديمة دورا كبيرا، وكذلك الطاقة المتجددة فى القرن الـ 22 سنجد طاقة الإندماج النووى، فهى مراحل فى تطور البشرية، الوقود الإحفورى عنصر أساسى بالتغيرات المناخية.
 

هندسة الطاقة الطاقة محطات للرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

لخدمة المُصيفين| السكة الحديد تطرح قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة

بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام المصري بكأس مصر

أزمة صحية شديدة الخطورة.. 500 طبيب يعتزمون مغادرة إسرائيل

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكافة المشروعات|صور

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

فيديو

خبرة .. تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ