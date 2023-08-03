أستاذ هندسة طاقة: متوقع تحقيق التعادل الكربوني في 2050

قال الدكتور حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة، إن الطاقة المتجددة الحديثة كمحطات للرياح والطاقة الشمسية أصبحت أسعارها منافسة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما يشجع أن تكون كل التوقعات أنه على عام 2050 ستكون الأساس فى الإمداد الخاص بنا من الطاقة الكهربائية ونواحٍ أخرى من الطاقة.

وأضاف سلماوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه متوقع فى عام 2050 تحقيق هدف التعادل الكربونى وأن تكون الطاقة المتجددة الأساس والطاقة الإحفورية احتياطى فى حالة حدوث أى اضطراب أو لن تكون موجودة.

وتابع سلماوى، أنه على نهاية القرن الـ 21 لن تلعب الطاقة القديمة دورا كبيرا، وكذلك الطاقة المتجددة فى القرن الـ 22 سنجد طاقة الإندماج النووى، فهى مراحل فى تطور البشرية، الوقود الإحفورى عنصر أساسى بالتغيرات المناخية.

