عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

34 قيادة جديدة بكليات جامعة القاهرة .. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 


أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 34 قيادة جامعية جديدة أو تم التجديد لها ، شملت قائما بأعمال عمادة كلية الآثار، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

txt

عميد سياسة واقتصاد القاهرة يعلن تفاصيل دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا

txt

الخشت يفتتح مؤتمر كلية الدراسات العليا للتربية حول مستقبل التعليم في الوطن العربي

txt

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة

txt

الخشت: تطوير مستشفى الفرنساوي ودعمه بـ10 ملايين جنيه من الجامعة

txt

تنسيق الجامعات 2023.. 5 شروط للالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

txt

جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

txt

انتهاء امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة.. وفتح باب القبول للطلاب الجدد سبتمبر

txt

ترميم وصيانة المواد التراثية.. دورة تدريبية بكلية العلوم جامعة القاهرة

txt

مستقبل التعليم في الوطن العربي بالمؤتمر الدولي التاسع بدراسات عليا القاهرة

txt

الخشت يعلن إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات جامعة القاهرة

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع، وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم.

وتضمنت القرارات، تكليف الدكتور محسن محمد صالح محمد قائمًا بأعمال عميد كلية الآثار.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تعيين أو تجديد تعيين 13 رئيسًا بمجالس الأقسام العلمية بعدد من الكليات، ففي كلية الطب البيطري تم تعيين كل من الدكتور صبري أحمد موسى شحاتة رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة والمعدية، والدكتورة جيهان زكريا مصطفى حسن رئيساً لمجلس قسم الصحة والرعاية البيطرية، والدكتورة وفاء عبد الغنى  سليمان رئيساً لمجلس قسم أمراض الدواجن، والدكتورة شيماء اسماعيل سالم عبدالعال رئيساً لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم رئيساً لمجلس قسم الأدوية، والدكتور محمود السيد محمد جميل حشاد رئيساً لمجلس قسم الميكروبيولوجيا، وفي كلية العلوم تم تعيين الدكتور وليد محمد مبروك عبدالعال رئيساً لمجلس قسم الجيوفيزياء، وفي كلية الزراعة تم تعيين كل من الدكتورة منى حسين سيد بدوي شحاتة رئيسًا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، والدكتور رضا علواني عبد الحليم رئيساً لمجلس قسم الوراثة، والدكتورة سحر عبد الخالق محمد هيكل رئيساً لمجلس قسم الاجتماع الريفي والارشاد الزراعي، وفي كلية العلاج الطبيعي تم تعيين الدكتورة هايدي نادى عشم سعد رئيساً لمجلس قسم علاج  طبيعى للجراحة، وفي كلية الدراسات العليا للتربية تم تعيين كل من الدكتور وائل عبدالله محمد على سالم رئيساً لمجلس قسم دراسات الطفولة، والدكتورة منى محمد الصفى على الجزار رئيساً لمجلس قسم تكنولوجيا التعليم، وفي كلية الهندسة تم تعيين الدكتور رامي محمود غريب الشربيني رئيساً لمجلس قسم هندسة الأشغال العامة، وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا تم تعيين الدكتورة آمال حلمى سليمان خليل رئيساً لمجلس قسم الجغرافيا.

وتضمنت القرارات، تعيين أو تجديد تعيين 20 من مديري ونائب مدير لعدد من مراكز ووحدات الجامعة والكليات، حيث تم تعيين الدكتورة ماجدة جيد سيدهم مديرة بمجمع العيادات الخارجية التخصصية بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نانيس عصام محمد مديرًا لمركز خدمات العلاج الطبيعي والتعليم المستمر بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة رانيا ناجى قرقوشة مديرًا لوحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي، والتجديد للدكتور وليد عبداللطيف عبدالجواد مديرًا لمركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والدكتور أشرف سعد زغلول عبدالسميع مديرًا لمركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة، والدكتورة مروة يسرى مصطفى عيسى مديرًا لمركز الكمبيوتر بكلية الصيدلة، والدكتورة هويدا محمد السيد حسنين مديرا لمركز التراث العلمي بكلية العلوم، والدكتور أحمد صبري عبدالرحمن مديرًا لمركز صيانة الأجهزة العلمية والالكترونية بكلية العلوم، والدكتور سيد رشاد قرنى محمد مديرًا لمركز المعلومات والاستشارات الأفريقية زبكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة نعمات عبد الهادى عبدالوهاب مديرًا لمركز التنقيب في البيانات والنمذجة الحاسوبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد نور الدين محمود شعراوي مديرًا لمركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد رضا صبحى أبو نازل مديرًا لوحدة المعمل الإحصائي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة نورا أنور عبدالفتاح مديرًا لمركز الدراسات والاستشارات الاحصائية والقياسية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور ممدوح سالم محمد الفقى مديرًا لمركز تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة دعاء أحمد محمد هريدي مديرًا مركز القياس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة إيمان فتحى محمد عبداللطيف مديرًا للمركز الإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بكلية الطب البيطري.

كما تضمنت القرارت تعيين كل من الدكتور أحمد محمود زارع نائبًا لمدير مجمع العيادات الخارجية التخصصية "لشئون الامتياز" بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور عز الدين مصطفى عبد الواحد نائبًا لمدير وحدة الخدمات الطبية الشرعية بكلية الطب، والدكتورة سمر رضا السيد على نائبًا لمدير مركز تكنولوجيا الليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة رحاب عمر سالم نائبا لمركز د. مأمون سلامة لبحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

موضوعات متعلقة

عميد سياسة واقتصاد القاهرة يعلن تفاصيل دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا

الخشت يفتتح مؤتمر كلية الدراسات العليا للتربية حول مستقبل التعليم في الوطن العربي

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتكليف قيادات جامعية جديدة

الخشت: تطوير مستشفى الفرنساوي ودعمه بـ10 ملايين جنيه من الجامعة

تنسيق الجامعات 2023.. 5 شروط للالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

انتهاء امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة.. وفتح باب القبول للطلاب الجدد سبتمبر

ترميم وصيانة المواد التراثية.. دورة تدريبية بكلية العلوم جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن تقليص عدد موظفي سفارتها في النيجر مؤقتا

لخدمة المُصيفين| السكة الحديد تطرح قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة

بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام المصري بكأس مصر

أزمة صحية شديدة الخطورة.. 500 طبيب يعتزمون مغادرة إسرائيل

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

وزير الري: حريصون على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة بكافة المشروعات|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

فيديو

خبرة .. تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ