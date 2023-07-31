تنسيق الجامعات 2023.. 5 شروط للالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024.



وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم اللغـة الفرنسـيـة وآدابها وتتمثل في:



* أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية أو الدولية أو مدارس اللغات.



* يقبل القسم 50 طالباً علي ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%.



* اجتياز اختبار تحريري لغير المدارس الفرنسية.



* بالنسبة للطلاب الوافدين قبول 20 طالباً كحد أقصي بعد اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوي الطالب في الفرنسي يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم.



* تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي الحاصلين علي الثانوية العامة 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم .



جامعة القاهرة



على الجانب الأخر، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية لها، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت في وقت سابق مسابقة لأفضل كلية ومعهد صديق للبيئة بهدف قياس مدى التزام كليات جامعة القاهرة ومعاهدها بالمعايير اللازمة، وأهمها تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة، ومدى مراعاة معايير كل من ترشيد الطاقة والمياه، والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات والنقل، وإدارة الأزمات والكوارث، والاستعداد لمواجهة الأوبئة، مع اعتماد جوائز مالية كبيرة للفائزين.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تقدمت في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة "UI Green Metric" في مجال التنمية المُستدامة لعام 2022 - 2023، ووصلت المركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية، والمركز الثاني أفريقيا، والمركز 270 عالميًا بين 1050 جامعة على مستوى العالم.