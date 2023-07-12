عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تصدر دليل الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية أعدته نخبة من أساتذة اللغويات

صدى البلد

صدر حديثا عن المشروعات البحثية بجامعة القاهرة دليل "الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية"، أعدته لجنة متخصصة تضم أساتذة اللغويات من مختلف الجامعات المصرية برئاسة الدكتورة سلوى عبد العزيز كامل أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء.

ويضم الدليل نحو 11000 اسمًا بالأحرف اللاتينية قابلة للاستخدام الصحيح وبطريقة موحدة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء، حيث يتضمن الدليل الأسماء وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية، ويضم 3 أعمدة، بحيث يتم البحث عن الاسم في العمود الأول للعثور على نظيره بالأحرف اللاتينية في العمود الثالث، ويتضمن العمود الأوسط بعض الأسماء المتشابهة بالتشكيل لتجنب حدوث التباس، كما رصد الدليل الرموز المستخدمة للحروف الساكنة للتعبير عن مخارج الألفاظ في اللغة العربية.

txt

اتفاقية بين طب القاهرة وجامعة باريس سيتيه ومستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس

txt

تجديد الخطاب الديني وتطوير العلوم الإنسانية.. حصاد جامعة القاهرة في ذكرى 30 يونيو

txt

طب القاهرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي بمؤتمر علمي كبير

txt

جامعة القاهرة تعلن عن عدد من الدورات التدريبية الجديدة .. تفاصيل

txt

جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

txt

سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد إجازة عيد الأضحى

txt

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

txt

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

txt

تجديد شهادة الأيزو لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

txt

إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب ماجيستير الإنتاج التليفزيوني

وأشاد الدكتور محمد الخشت بالمشروع البحثي وأهميته لتوظيف نتائجه لخدمة المجتمع وتوحيد طريقة كتابة الأسماء في قواعد البيانات فى كافة التعاملات الرسمية وتفادى المشكلات نتيجة كتابة الأسماء بطرق متعددة وخاطئة.

وجاءت فكرة إعداد هذا الدليل، من بحث نُشر في كتاب "نحو عالمية اللغة العربية" عام 2015، لإيجاد نظام موحد لكتابة الأسماء العربية بالحروف اللاتينية بما يتوافق مع الأصوات التي تعبر عنها مخارج الألفاظ المستخدمة في كل اسم لتفادي المشكلات التي قد تحدث نتيجة كتابة الأسماء بشكل خاطئ في كافة التعاملات الخارجية أو الأمنية أو القانونية أو التعليمية أو الإحصائية.

وتوصلت لجنة الكتاب، إلى إعداد نظام يستخدم داخل هذا الدليل يضم توجهان مختلفان وهما نظام Transliteration، والذي يستخدمه الباحثون منذ زمن بعيد ويعتمد على تحويل حروف الكتابة من لغة إلى ما يماثلها في لغة أخرى مع استخدام رموز جديدة للتعبير عن الأحرف الغائبة في اللغة المنقول إليها، ونظام Transcription والذي يتميز بقواعد علمية متخصصة مستوحاة من أبحاث اللغويات الحديثة بأسلوب موحد ورموز ثابتة تمثل النطق تمثيلًا دقيقًا دون لبس ولكنه يستخدم للأغراض البحثية والتعليمية  ولا يصلح للتداول اليومي للأسماء، وبالتالي يستمد النظام الحالي المستخدم داخل هذا الدليل البساطة والسهولة من النظام الأول، والدقة وعدم الالتباس من النظام الثاني.

ووجهت اللجنة الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت لتبنيها ودعمها اللامحدود لإعداد مشروع دليل "الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية" وتسهيل جمع المادة التي قام عليها هذا المشروع حتى تم إخراجه في شكله الحالي، وموافقته على نشره ضمن منشورات الجامعة لإيمانه بقيمة العلم وأهميته تطبيقه لخدمة المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

الزمالك يرفض رصد مكافآت للاعبيه للفوز على الأهلي في القمة

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هدية لا تقدر بثمن.. شقيقة نجم الأهلي تثير التكهنات برسالة نارية

موضوعات متعلقة

اتفاقية بين طب القاهرة وجامعة باريس سيتيه ومستشفى بوجون ومعهد تيودور بلهارس

تجديد الخطاب الديني وتطوير العلوم الإنسانية.. حصاد جامعة القاهرة في ذكرى 30 يونيو

طب القاهرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي بمؤتمر علمي كبير

جامعة القاهرة تعلن عن عدد من الدورات التدريبية الجديدة .. تفاصيل

جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد إجازة عيد الأضحى

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

ترشيحاتنا

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

قلق صيني من إعلان الناتو أنه تحالف نووي

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي غدا

سيقاتل.. إعلان عاجل من زيلينسكي قبل مشاركته في قمة حلف الناتو

إعلان خطير من تايوان.. تحليق 4 قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية

وزير الصحة: تحقيق عاجل في واقعة حريق الرعاية المركزة بمستشفى سيدي سالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ