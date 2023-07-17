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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يعلن إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعد قليل، مؤتمرًا صحفيا يعلن خلاله إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية على مستوى كليات الجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومجلس إدارة مستشفيات قصر العيني.

ويعلن الدكتور الخشت  تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والهدف منه في إطار استراتيجية الجامعة كجامعة من الجيل الرابع تقوم على فكرة التخصصات المتكاملة والعلوم البينية، كما سيوضح الموضوعات المقترحة وكيفية تمويلها لتخدم المجتمع، ومختلف التحديات القومية لاستئناف حركة تجديد الفكر العربي المعاصر.

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كما سيعلن الدكتور محمد الخشت، مشروعًا جديدا لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بعد 30 سنة من إنشائه وذلك في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية.  

ويكشف د. الخشت عن خطة التطوير والتى ستتم على 4 مراحل ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالفرنساوي وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية وتساهم في المبادرات الرئاسية.

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