طريقة عمل كيكة البرتقال .. سهلة وبسيطة

تقدم الشيف مني بهاء طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة بسيطة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المكونات لعمل كيكة البرتقال



٤ بيضات

كوب سكر

كوب عصير برتقال

ملعقة برش برتقال

ثلاث أرباع الكوب زيت او زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

٢ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

٢ ونصف كوب طحين



طريقة عمل كيكة البرتقال



خفق البيض والفانيليا والسكر والزيت مدة ٥ دقائق في المضرب الكهربائي او استخدام الخلاط

ثم إضافة عصير البرتقال وبرش البرتقال مع الاستمرار بالخفق

وإضافة الطحين المنخول والبيكنج باودر مع التحريك يدوي

وضع الخليط في قالب مدهون بزيت وطحين أو استخدام ورق الزبدة، خبز الكيك في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٦٠ في الرف الأوسط لمدة ٥٠ دقيقة .