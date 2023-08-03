عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال .. سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

تقدم الشيف مني بهاء طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة بسيطة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه


المكونات لعمل كيكة البرتقال 


٤ بيضات
كوب سكر
كوب عصير برتقال
ملعقة برش برتقال
ثلاث أرباع الكوب زيت او زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
٢ ملعقة كبيرة بيكنج باودر
٢ ونصف كوب طحين


طريقة عمل كيكة البرتقال 


خفق البيض والفانيليا والسكر والزيت مدة ٥ دقائق في المضرب الكهربائي او استخدام الخلاط
ثم إضافة عصير البرتقال وبرش البرتقال مع الاستمرار بالخفق
وإضافة الطحين المنخول والبيكنج باودر مع التحريك يدوي
وضع الخليط في قالب مدهون بزيت وطحين أو استخدام ورق الزبدة، خبز الكيك في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٦٠ في الرف الأوسط لمدة ٥٠ دقيقة .

السكر والزيت البيكنج باودر المناسبات السعيدة تشيز كيك بالنسكافيه طريقة تحضير كب كيك طريقة تحضير كب كيك الفانيليا طريقة عمل كيكة البرتقال كب كيك الفانيليا عصير البرتقال طريقة عمل كيكة كب كيك كيك الفانيليا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه |تفاصيل

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يوقع العقد قريبا.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

موضوعات متعلقة

يعشقها الصغار والكبار.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالصوص

طريقة عمل جمبري بصوص الزبدة| أحلى من المطاعم

نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل كيكة البرتقال اليومية

ترشيحاتنا

النرويج ترد على إدراج روسيا لها ضمن الدول غير الصديقة

الحوار الوطني.. فريدة الشوباشي: الحديث عن الطاعة عفا عنه الزمن

«وقفية مصر» تطلق خطة استراتيجية وحلولا مستدامة للمشكلات المجتمعية

إصابة 13 شخصا في حادث طعن بـ كوريا الجنوبية

لرسم السياسات أم للإشراف.. الحوار الوطني يطرح التساؤلات حول المجلس الأعلى للتعليم

تحذير من النصابين.. ازاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

في أحضانه.. صورة جديدة تجمع طليقة الفيشاوي وخطيبها

هل الفريق فضي؟ 11 لاعبا خارج صفوف القلعة الحمراء.. وكولر يرفض عودة هؤلاء

فيديو

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

مفاجأة في سعر الدولار والذهب قبل اجتماع البنك المركزي

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ