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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

حادثة صادمة بـ سيارة
حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

وثقت مجموعة من الصور المروعة كيف كادت خدعة موت قام بها مجموعة من الشباب أن تنهي حياتهم في أحد الشوارع السكنية في بريطانيا

أظهرت الصور المروعة التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” اللحظات التي اصطدمت فيها سيارة مرسيدس بجراج في احدي المناطق السكنية بشكل سريع وصادم. 

حادثة سيارة مرسيدس

اعتقد الكثيرون ممن شاهدوا الواقعة المأساوية أن من كانوا بداخل السيارة المرسيدس توفوا بالفعل بسبب المشهد المروع لتحطم السيارة التي كادت أن تحطم الجراج كاملة. 

ولحسن الحظ، نجا 3 شباب كانوا بداخل السيارة مع نقل اثنين منهم إلى المستشفي بجروح لا تشكل خطر على حياتهم من الحادثة التي وقعت بمقاطعة ديربيشاير البريطانية. 

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خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا  

 

 

خدعة الموت..صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا  

 

خدعة الموت..صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا  

 

خدعة الموت. .صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا  

 

 

 

خدعة موت بريطانيا جراش سيارة مرسيدس مقاطعة ديربيشاير

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