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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيه من الرئيس.. الحوار الوطني يناقش اليوم إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب

صدى البلد

انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني، المنعقدة اليوم، الخميس، لاستكمال مناقشات المحور المجتمعي، الذي يناقش جلستين بالتوازي، إحداهما للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والأخرى لجنة خاصة للتعليم والبحث العلمي.

وتستكمل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق من النفقة والطاعة والكد والسعاية، فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.


وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسة خاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وأعلن الحوار الوطني، إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم، الخميس، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون.

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