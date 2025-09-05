قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد الجولة الثانية من مؤتمر إعداد قادة الشباب

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات الجولة الثانية من مؤتمر إعداد قادة الشباب SLU، والذي يُعقد برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية وبالشراكة مع خدمة TC مصر، برئاسة القس طوني جورج، مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، ويستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا، بهدف إعدادهم وتدريبهم على مفاهيم القيادة، وتنمية مهاراتهم الحياتية والروحية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس إسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام: الدكتور القس عادل جاد الله، والشيخ رضا البطل، والشيخ ناصر صادق، إلى جانب مجلس إدارة بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه"، الشيخ سمير جاب الله، والأستاذة إيفا بطرس، وعدد من القادة والخدام.

المواطنة والمشاركة 

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن المواطنة ليست مجرد انتماء بالهوية، بل تتحقق بالكفاح والمشاركة والاستمرارية في العمل من أجل الوطن، مشددًا على أن المواطنة تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن الكتاب المقدس يقدم نماذج مضيئة لها، مثل يوسف الذي كان أمينًا في مصر وساهم في إنقاذها من المجاعة. وأوضح أن الإيمان المسيحي دعوة عملية للالتزام بالقوانين وخدمة المجتمع بالحب والصدق، وأننا مدعوون أن نكون "سفراء عن المسيح" في وطننا.

كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، كلمة قالت فيها:
"من المهم أن تثقل مهاراتك لتحقق أحلامك، ففي مواجهة التجارب القوية والضيقات لا بد من الهدوء والصبر والإيمان بالله."

وألقت أيضًا الأستاذة الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وعضو مجلس النواب السابق، كلمة مؤثرة شددت فيها على أن "الوطن عطية من الله ومسؤولية، وحضارتنا المصرية سبقت العالم في كل شيء. وتذكروا دائمًا قول الكتاب المقدس: من مصر دعوت ابني، والوصية: مبارك شعبي مصر، ورحلة العائلة المقدسة التي باركت أرضنا وجعلتها رمزًا للتاريخ والإيمان."

ويواصل المؤتمر فعالياته التي تتضمن جلسات وورش عمل متنوعة حول مفاهيم القيادة، والمواطنة، والدور المجتمعي، وصناعة التأثير، بمشاركة نخبة من المتحدثين.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية رئاسة الطائفة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

ترشيحاتنا

بوتين

جسر جديد يربط روسيا بكوريا الديمقراطية عبر نهر تومانجان

انجلترا

استطلاع يكشف موجة تقليص غير مسبوق للوظائف في المملكة المتحدة منذ 4 أعوام

ترامب

خوفا من "تعريفات ترامب".. الشركات الأمريكية تتسابق على الاستيراد والعجز التجاري يتفاقم

بالصور

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد