مشهد ساحر سيحدث الليلة في السماء .. ستراه بالعين المجردة

يشهد ليل الخميس الساعة العاشرة من مساءه وحتى فجره اقترانًا سماويًا رائعًا حيث سيتداخل القمر الأحدب المتناقص مع كوكب زحل في مشهد ساحر يتجلى في الأفق الجنوبي الشرقي لسماء الوطن العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيظهر زحل مثل نجم متوسط اللمعان للعين المجردة، ونظرًا لكبر المسافة الظاهرية بين القمر وزحل إلى حد ما، فلن يظهرا معًا ضمن مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن رؤيتهما سويًا باستخدام المناظير.

زحل هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، حيث يتجاوز قطره قطر الأرض 9 مرات. يتكون زحل كالمشتري من الغاز - بشكل رئيسي الهيدروجين والهيليوم، وهو الكوكب السادس بالنسبة للشمس، وأبعد كوكب يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة على شكل نقطة ذهبية.

يتميز زحل بحلقات رائعة، يمكن رؤيتها فقط من خلال التلسكوبات، حيث تغطي الحلقة الرئيسية مسافة تقريبًا من الأرض إلى القمر، ولكنها سميكة فقط بكيلومتر واحد.

وصلت حلقات زحل إلى أقصى انحراف نحو الأرض في أكتوبر 2017 عندما كان جانبها الشمالي في أوضح حالاته، ومنذ ذلك الحين أصبح منظر الحلقات يضيق من منظور الأرض نتيجة أسباب متعددة.