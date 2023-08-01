أيمن بهجت قمر ينشر صورة نادرة لـ ميمى جمال من مسرحية "مدرسة المشاغبين"

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن مشاهدته لحوار سابق للفنانة ميمي جمال تكشف فيه عن حلولها دور الفنانة سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة 15 يوم.



ونشر أيمن بهجت قمر مجموعة صور عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال:" اتفرجت على الفنانة الكبيرة حبيبتي ميمي جمال وهي بتحكي إنه ا مثلت دور سهير البابلي في مدرسة المشاغبين لمدة خمستاشر يوم طبعا دي معلومة محدش يعرفها ولا شافها عشان كده أنا ههديها هدية أكيد هتفرحها، صور من الكام يوم دول لقيتهم عندي في مجلة قديمة".

وجه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، رداً على ناقديه حول كتابته أغنية “السخان” للمطرب عبد الباسط حمودة، وعمر كمال، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "لكل شخص بيهاجمني على اغنية السخان وانها لا ترقى لمستوى اعمالي تذكر أنا من كتب: من فضلك لو سمحت نزل ايدك تحت وانا مش خرونج انا كينج كونج انا راجل بحب اكتب كل الالوان وشكرا".

ويستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية جديدة، بعنوان السخان، يوم 25 يوليو بمناسبة الصيف، وأعلن عنها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية السخان من كلمات أيمن بهجت قمر وروج للأغنية عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلًا:" أغنية مختلفة".

وبدأ عمر كمال الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقام بطرح البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: هنرقص مصر كلها.