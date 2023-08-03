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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الإعلان الرسمي لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!

صدى البلد

أطلقت شركات فيلم كلينك وفوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم الدراما والكوميديا السوداء المصري ڤوي! ڤوي! ڤوي!، وتمهد المقدمة لإطلاق الفيلم في دور السينما المصرية في ٢٣ أغسطس المقبل، ثم يوم ٢٤ من نفس الشهر في جميع البلاد العربية.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها  صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

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ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال وبذلك ينتقل عمر خلاله من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

يضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

تم الإعلان عن إطلاق فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! في مؤتمر صحفي خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022 في جدة حضره الممثلون وطاقم العمل، وستُتاح تذاكر الفيلم في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
 

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