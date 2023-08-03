عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإثيوبي يبدي قلقه من الوضع الأمني في إقليم أمهرة

ميليشيات فانو
ميليشيات فانو

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الخميس عن قلقه إزاء الوضع الأمني "المقلق" في منطقة أمهرة.

يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وميلشيات "فانو" على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت عن إصابة عشرة أشخاص بحسب ما أوردته وكالة رويترز أمس الأربعاء.

وكتب وزير الخارجية الإثيوبي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "يبدو أننا على وشك الانتهاء من بعضنا البعض والهلاك معا، دون أن ينصحنا كبار السن والعقلاء والزعماء الدينيون".

وأضاف "يمكن أن تكون هناك مظالم لم تتم معالجتها، ولكن أفضل طريقة لحلها هي الحوار لأن أي وسيلة أخرى لن تؤدي إلا إلى إعاقة الجهود لمعالجة نفس المظالم، وتفقدنا ما لدينا وتعقيد القضايا التي نريد حلها بشكل دائم".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق، أن ميليشيات فانو سيطرت على بعض المدن الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك مدينة لاليبيلا التاريخية.

وتدهور الوضع الأمني في إقليم أمهرة، منذ أبريل الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، القاضي بحل المجموعة شبه العسكرية المدعومة من الدولة في المنطقة.

وزير الخارجية الاثيوبى الوضع الأمني في إقليم أمهرة إقليم أمهرة الجيش الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

موضوعات متعلقة

إصابة العشرات في اشتباكات بين جيش إثيوبيا وميليشيا "فانو" بـ أمهرة

رغم انتهاكات حرب تيجراي.. رئيس البنك الدولي يزور إثيوبيا ويلتقي آبي أحمد

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل طلاب أدبي الحاصلين على 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ