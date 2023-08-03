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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فكرة عمرها 34 عاما.. مقترح لبناء درع واق بين الشمس والأرض..فما القصة؟

الشمس والأرض
الشمس والأرض

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن فكرة تم طرحها منذ 34 عاما خاصة يإنشاء جدار واقع ودرع بين الشمس والأرض .

 

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 وأوضح التقرير أن الفكرة تستهدف إنشاء درع واقع من أشعة الشمس خاصة بعد موجة الحر التي تشهدها معظم دول العالم، بما يسهم في تقليل درجة حرارة الأرض.

 

 وتابع التقرير أن الفكرة طرحها مهندس يدعى جيمس إيرلي منذ 34 عاما،  لكن هذا المقترح أمامه مشكلة وهي الوزن .

 

 وأكمل التقرير أن مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أشارت إلى أن إمكانية بناء الدرع الواق ممكنة ويمكن أن يحجب كمية من الإشعاع .

 

ولفت التقرير إلى أن الفكرة قد يكون لها تبعات مدمرة مثل تأثيرها على هطول الأمطار والإضرار بطبقة الأوزون.

الشمس الأرض درع واق الحرارة اخبار التوك شو

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