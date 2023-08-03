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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتوجه الي استاد الملك فهد استعدادا لمواجهة النصر السعودي

الزمالك
الزمالك

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة متجهة إلى استاد مدينة الملك فهد بالمدينة الرياضية ، استعدادا لخوض مباراة النصر السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

نادي الزمالك الملك فهد مباراة النصر السعودي البطولة العربية 2023

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