تقرير: زيادة الوفيات المرتبطة بحركة الشباب في الصومال 157٪

كشف تقرير حديث بشأن ضحايا الإرهاب في الصومال، عن زيادة نسبة القتلى المرتبطين بهجمات حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي بنسبة 157% خلال العام الجاري 2023.

وأصدر مركز أفريقيا، المعني بشئون القارة السمراء، تقريرا أكد فيه أن هذه النسبة تمثل مستوى قياسيا من الوفيات في الصومال على مدار 17 عاما من وجود حركة الشباب، متجاوزًا بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 5224 حالة وفاة في عام 2018.

وشكلت الصومال 36% من جميع القتلى المتصلين بالمتطرفين في قارة أفريقيا خلال العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكثر المسرح نشاطًا بعد منطقة الساحل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الصومالية للمضي قدما في المرحلة الثانية من الهجوم على المسلحين في منطقتي جالجادود ومودج بوسط البلاد حيث يجري تعزيز عسكري خلال الأسابيع الماضية.