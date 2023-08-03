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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيلة المصري لمباراته أمام الأهلي في كأس مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بدور الثمانية من بطولة كأس مصر  والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في السادسة مساء  اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب.
 

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وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري كل من :  محمود جاد  لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش   ،  عمرو موسى ،  حسين السيد  لخط الدفاع ، ايزي ايميكا  ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ،  اسلام عطية ، الياس الجلاصي ، عمرو السعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي  .

 

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من  عصام ثروت ،  محمد شحاته  ، اسلام ابو سليمة ، عماد بو بكر ،  أحمد عماد ، عمرو المرسي ، اسلام المزين ، زياد فرج.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد إلياس الجلاصى بطولة كأس مصر ستاد الجيش ببرج العرب

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