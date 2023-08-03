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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بني سويف.. انقطاع المياه عن مدينة ناصر وبعض قرى الواسطى اليوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة ناصر بالكامل ومجلس قروى الميمون بمركز الواسطي، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من مساء اليوم الخميس من الساعة 11 مساءً وحتى 11 صباح غدا الجمعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لإستكمال أعمال إصلاح علي خط 800 ملي جي أر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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