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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. 3 أسرار لقراءة القرآن ودعاء لجبر القلب

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم كثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

 

المقصود بـ"يُؤفك عنه مَن أُفك" .. 3 أسرار لقراءة القرآن الكريم من الآن

 

دعاء لجبر القلب .. وهذه الآيات وردت في القرآن الكريم

 

دعاء الاستعاذة من حر جهنم والصيف .. 5 كلمات مأثورة عن النبي

 

دعاء للميت في قبره بالرحمة والمغفرة.. اللهم تقبله خاليا من الذنوب والخطايا

 

سُنتان عظيمتان تتعلقان بالأولاد والأحفاد يغفل عنهما الكثير.. للتحصين والحسنات

 

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القران الكريم دعاء لجبر القلب النشرة الدينية أجمل دعاء للميت

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