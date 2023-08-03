لتعزيز التعاون.. أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يزور إندونيسيا وتايلاند

يؤدي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، زيارة رسمية إلى كل من جمهورية إندونيسيا ومملكة تايلاند في الفترة الممتدة من 6 إلى 11 أغسطس 2023، حيث يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من إدارات الأمانة العامة للمنظمة.

ومن المقرر أن يلتقي حسين إبراهيم طه في جاكرتا مع وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين المنظمة وإندونيسيا وسبل تعزيزها وأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي حسين إبراهيم طه في جاكرتا مع أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدكتور كاو كيم هورن حيث سيبحث معه تطوير العلاقات بين المنظمتين.

وفي بانكوك بمملكة تايلاند، الدولة التي تتمتع بصفة عضوية مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، سيلتقي الأمين العام بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي حيث سيتم التطرق إلى العلاقات القائمة بين المنظمة ومملكة تايلند وآفاق تطويرها، إضافة إلى قضايا المسلمين في تايلاند.

