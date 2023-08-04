بين مطرقة الفوضى وسندان العشوائية.. «المزلقان الوسطاني» بكفر الشيخ تحت سيطرة الباعة الجائلين

يعد «المزلقان الوسطاني» في مدينة كفر الشيخ، واحداً من صور المناطق العشوائية التي تصدر صورة سلبية لمدينة كفر الشيخ، وذلك بسبب الفوضى والعشوائية وسيطرة الباعة الجائلين عليه وكثرة الإشغالات به، وذلك على مرأى ومسمع لجميع المسئولين، دون اتخاذ أي قرارات سريعة لتطوير هذه المنطقة.

ويحتاج المزلقان الوسطاني الذي يقع في قلب مدينة كفر الشيخ، بصورة عاجلة وسريعة، قرار جريء من المسئولين، بتطويره ورفع الإشغالات منه، كى يتناسب مع حجم التطوير والنقلة الحضارية التي تتم على أرض محافظة كفر الشيخ بدلاً من تركه يشوه المنظر الحضاري في المدينة.

وفي عام 2018، عاينت لجنة هندسية بحضور اللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب السابق منطقة المزلقان الوسطاني لبحث تطويره وإنشاء نفق أو سلالم متحركة به، للقضاء على حالة الفوضى والعشوائية به وتخفيف التكدس والازدحام به والعمل على راحة المواطنين خاصة كبار السن، إلا أنه لم يتحقق شيء حتى الآن على الأرض لتظل معاناة المواطنين مستمرة تبحث عن حل.

يقول حسين كمال المحلاوي، المحامي، لـ «صدى البلد»، لا يخفى على أحد المناظر الصادمة وحال الأسواق العشوائية في المزلقان الوسطاني بمدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى جلوس الباعة الجائلين وافتراش قضبان السكك الحديدية ومنطقة المزلقان بالكامل مما يعيق حركة سير المارة ويمنع تماماً حركة المركبات من الوصول إلى غرب المدينة بسبب العشوائية والفوضى التي تجتاح المنطقة بالكامل دون رقيب أو حسيب.

يوضح علاء حمدي، محاسب، من أبناء مدينة كفر الشيخ، أن منطقة المزلقان الوسطاني تحتاج إلى تدخل عاجل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والتنسيق مع كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ وإدارة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة لإعداد تصور بتطوير هذه المنطقة ومنع مظاهر العشوائية والفوضى التي تسيطر عليها، وتنسيقها وتنظيمها بشكل حضاري يعمل على راحة المواطنين.

وفي ذات السياق، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برفع الإشغالات المخالفة بمنطقة المزلقان الوسطاني، خاصة في فترات الصباح والظهيرة للمساهمة في رفع معاناة المواطنين وتسيير حركة سير المارة والمركبات في هذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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