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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، إن إنشاء "عملة موحدة" في مجموعة بريكس والتخلي عن الدولار الأمريكي، غير ممكن في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي مناقشة الموضوع.

وأضاف بيسكوف: "هذا بالكاد ممكن في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنه لا داعي للمناقشة… المناقشات بشأن هذا الأمر ستستمر بالطبع".

التخلي عن الدولار الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيسكوف، إن عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي مستمرة بلا هوادة، حيث تنجذب العديد من البلدان نحو مسار استخدام العملات الوطنية.

وقال بيسكوف، إن “عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي مستمرة بلا هوادة، والعديد من البلدان تنجذب نحو مسار استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة، ومن الطبيعي أن تجري مناقشات الخبراء حول إمكانية وملاءمة وجدوى خطط لتقديم العملة”.

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إساءة استخدام الدولار

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بسبب إساءة استخدام الدولار الأمريكي وتسليحه كأداة في الشؤون الدولية للضغط على الدول الأخرى.

ويبدو أن أيام هيمنة الدولار الأمريكي أصبحت معدودة حيث اعتمدت دول متعددة عملات بديلة للدولار الأمريكي للمعاملات الدولية.

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