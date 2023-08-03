انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد صدور بيانات اقتصادية مقلقة

انخفض الدولار الأمريكي، من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، اليوم الخميس، بعد أن فشلت بيانات سوق العمل الأمريكية في التأثير قبل يوم واحد من تقرير الوظائف الرئيسي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين، 0.049%

وارتفعت الإنتاجية غير الزراعية إلى 3.7 ٪ سنويا للمساعدة في كبح النمو في تكاليف العمالة وتقديم دفعة أخرى لتحسين توقعات التضخم في الولايات المتحدة، لكن إنتاجية العمل نمت بمعدل 1.4 ٪ منذ الربع الرابع من عام 2019، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل منذ عام 1947 البالغ 2.1٪.

وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا في يوليو حيث لا تزال ظروف سوق العمل ضيقة.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف، الخبير الاستراتيجي في" يو بي إس "في نيويورك: "أظهرت بيانات النشاط في الولايات المتحدة قدرا كبيرا من المرونة مقارنة ببقية العالم"، مضيفا أنه “لم يجد بيانات اليوم مؤثرة بشكل خاص.”.

وأضاف: "المعدلات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة هي من بين أعلى المعدلات في مجموعة 10 أو أعلى المعدلات تقريبا في مجموعة 10.. هذا يعني أنه إذا كنت طويلا بالدولار ، فستحصل على حمل إيجابي، وربما يكون هذان هما المحركان الرئيسيان للدولار”.