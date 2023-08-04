5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه.. صور

يضم السوق المصري عدة إصدارات حديثة ومتنوعة من السيارات الجديدة، و تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

تتوفر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه .

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه .

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,190,000 جنيه.

سوبارو XV

سوبارو XV موديل 2022

تعتمد السيارة سوبارو XVموديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصانا، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتتوفر السيارة بمنظومة دفع رباعي، و وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

سوبارو XVموديل 2022 الفئة الأولى FULL OPTION بقيمة قدرها 1,099,900 جنيه سوبارو XVموديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بقيمة قدرها 1,199,900 جنيه

سوبارو XV موديل 2022 الفئة الثالثة LUXURY بقيمة قدرها 1,299,900 جنيه

بيجو 508

بيجو 508 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بقوة 165 حصانا، ومحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

كما تتوفر السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى GT MAX ينتج قوة تصل الى 215 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 220 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 7.5 ثانية فقط.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,259,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,529,990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثالثة GT LINE بقيمة قدرها 1,649,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,659,990 جنيها.

أسعار فئات GT MAX

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى GT MAX بقيمة قدرها 1,809,990 جنيها.

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية GT MAX RED INTERIORبقيمة قدرها 1,819,990 جنيها.

سكودا كاميك

سكودا كاميك موديل 2023

حصلت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 على محرك ، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه

إم جى HS

إم جى HS موديل 2023

تأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

الفئة الأولى بسعر 1,080,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1,100,000 جنيه

الفئة الثالثة بلاك إيديشن بسعر 1,130,000 جنيه