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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق ما عاشه.. رجل عائد من الغيبوبة يروي ما شاهده

مارك جوبس
مارك جوبس

عندما استيقظ مارك جوبس من غيبوبته، بدا واضحًا أن حلمه بلقاء المغنية العالمية ريهانا وإنفاق عطلة فاخرة في كاليفورنيا قد تلاشى، بعدما كان الرجل البالغ من العمر 42 عامًا من إيرشاير في إسكتلندا يمضي الأسابيع القليلة الماضية في حالة من السعادة والتفاؤل بعد أن فاز بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني في مسابقة.

 

ووفقا لصحيفة “اكسبريس” البريطانية، كانت الحياة لمارك تجربة صعبة، حيث عمل سابقًا كحمال في المستشفى وكان معروفًا بمعاناته من مشاكل الإدمان. 

وفي الثالث من أبريل عام 2023، عثرت والدة مارك على ابنها فاقدًا للوعي في منزله، وتم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي كروس هاوس.

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بعد الفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء أن مارك يعاني من فشل في الكلى والكبد نتيجة صراعه مع المخدرات والكحول.

ووجد نفسه في غيبوبة استمرت لمدة خمسة أسابيع. 

خلال تلك الفترة، عاش مارك في عالم خيالي، يعتقد أن حياته قد تغيرت بالفعل وأنه كان يستعد للقاء ريهانا وقضاء إجازة فاخرة في واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم.

ولكن حينما استعاد الوعي، اكتشف الحقيقة المرة والصادمة، وتحطمت آماله وتحوّلت إلى إحباط، لقد أدرك أن كل ما حدث كان مجرد حلم وهمي، وأنه كان في الواقع يعاني من تدهور صحته ومشاكله الشخصية. 

ويواجه مارك جوبس الآن تحديًا جديدًا في حياته، وهو تجاوز إدمانه والعمل على بناء مستقبل أفضل. وقد يكون قصة نضاله وتحدياته إلهامًا للآخرين الذين يواجهون مشاكل مماثلة. 

قال مارك: "اعتقدت أنني في كاليفورنيا.. اعتقدت أن ريانا ستأتي لرؤيتي وقد فزت بـ 50 ألف جنيه إسترليني. عندما أدركت أن الأمر لم يكن حقيقيا ، كنت محطمة بعض الشيء".

وأضاف: "كنت مقتنعا لمدة خمسة أسابيع. في ذلك الوقت بدا الأمر حقيقيًا. لم يستطع الأطباء أبدًا إبداء أي سبب ".

أوضح مارك أن والدته توجهت إلى منزله بعد أن لم تتمكن من الاتصال به لمدة يومين ، لكنها اضطرت إلى الاتصال بسيارة إسعاف بعد أن وجدته فاقدًا للوعي.

قال: "أمي وجدتني غارقة في الحمام. لقد كانت مسألة حياة أو موت "، ويعاني مارك من إدمان المخدرات والكحول منذ أن كان عمره 14 عامًا ، وتم اكتشاف أنه انهار في منزله بعد الإفراط في شربه. 

الفحوصات الطبية الكلي والكبد الكحول العالمية ريهانا

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