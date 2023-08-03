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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد قوي من الكرملين على تصريحات الاتحاد الأوروبي حول إدمان الدول حبوبها

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

علق المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على مزاعم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول عرض روسيا حبوبها ومنتجاتها الغذائية بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها.

 

وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن روسيا كانت دائما ولا تزال موردا موثوقا به وستظل كذلك وتفي بجميع التزاماتها أمام شركائها التجاريين، ويمكنها أن تفعل أكثر من ذلك وتلبي الطلب المتزايد، لولا العقوبات التي يتعين على روسيا مواجهتها".

 

وصرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "عمل ما بوسعه لمنع انعكاس العقوبات الغربية ضد روسيا على الأمن الغذائي لدول العالم، وأنه لا توجد أي عقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة إلى دول العالم وأن روسيا تعرض الحبوب بأسعار مخفّضة على الدول النامية لجعلها مدمنة عليها.

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