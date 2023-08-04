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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

صدى البلد

رغم أن مي عز الدين من النجمات اللاتي ليس لها تفاعل كبير على السوشيال ميديا إلا أنها عندما تظهر تجذب و تخطف الأنظار إليها.

شاركت مى عز الدين جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة جديدة.

 

وظهرت مى عز الدين فى الصورة بدون مكياج و اكتفت بإبراز التاتو ، وتركت شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وتعتمد مي عز الدين على الفساتين الأنيقة و الملفتة والمتناسقة مع قوامها المثالي، بالإضافة إلي ذلك المصنوعة من الأقمشة الراقية و المطرزة.


تحرص مي عز الدين على التنوع و التجديد كما تقوم بتنسيق المجوهرات و الحقائب و الأحذية المميزة التي تزيد من أناقتها.

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IMG_0344
أبرز إطلالات مي عز الدين أخبار مى عز الدين أخر أعمال مى عز الدين

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