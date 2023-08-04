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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين مزقا جسد عامل في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهما على عامل أربعيني، وإصابته بجرحين بالصدر وفروة الرأس انهيا حياته؛ بسبب الخلافات العائلية القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة عامل في بداية الأربعينات من العُمر؛ مُتأثرًا بإصابته بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، على أيدي نجلي عمومته؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها انتهاء حياة عامل إثر إصابته بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، دائرة المركز.

مصرع عامل بسبب خلافات عائلية في سوهاج

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "نبيل ز.ه.ع- 40 سنة- عامل بأجر- ويقيم دائرة المركز"، وأفاد شقيقه المدعو "كليب ز.ه.ع- 34 سنة- عامل بأجر- ويقيم بذات الناحية"، وأتهم نجلي عمومته كلاً من:" المدعو محمد أ.ه.ع- 50 سنة- بائع خضروات، وشقيقه المدعو راضي أ.ه.ع- 32 سنة- بائع خضروات، ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة سكين بارشاده، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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