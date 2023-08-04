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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لطرح سلسلة أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S9 FE.. اعرف المواصفات

سامسونج
سامسونج

أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عن مواصفات سلسلة أجهزتها اللوحية جالاكسي تاب Galaxy Tab S9 في حدث Unpacked الأسبوع الماضي، وهي تشمل الطراز القياسي وطراز بلس وألترا.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يقال إن العلامة التجارية تعمل على طرازين آخرين من Tab S9 وهما S9 FE و S9 FE +، على غرار ما تقدمه مع سلسلة S الرائدة ونسخة الـ fan Edition الآن حدث تطور جديد يؤكد قرب إطلاق الأجهزة اللوحية في الأسواق.

سامسونج 

تم إدراج كلا من أجهزة سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab S9 FE و S9 FE + على الموقع الرسمي للعلامة التجارية. تم رصد الموديلات الجديدة وأسمائها على الصفحة المخصصة للمساعد الصوتي Bixby الخاص بشركة "سامسونج". 

حتى الآن "سامسونج" لم تؤكد رسميًا بعد وجود الجهازين Galaxy Tab S9 FE و S9 FE +، ولكن كلاهما ظهر بالفعل في تسريبات سابقة تؤكد بعض المعلومات عنهما، ظهر S9 FE + أيضًا على منصة قياس الأداء FCC و Geekbench.

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كشفت عمليات العرض القائمة على CAD أن أجهزة Tab S9 FE و S9 FE + يأتيان مع تصميم صندوقي وشريطًا رأسيًا يعمل أسفل مستشعر الكاميرا مما يشير إلى أن الأجهزة اللوحية ستدعم القلم الإلكتروني S-Pen. 

يحتوي متغير FE الأساسي على مستشعر كاميرا واحد وتأتي النسخة الأعلى "بلس" مع إعداد كاميرات مزدوجة. من المتوقع أن يتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة معالج Exynos 1380 التي تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجا بايت روم. كشفت شهادة اعتماد FCC لجهاز Galaxy Tab S9 FE + عن دعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

سامسونج Galaxy Tab S9 FE Samsung Unpacked Fan Edition Galaxy Tab S9

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