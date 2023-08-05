قادر على التفكير المنطقي.. ChatGPT في مستوى الطالب الجامعي يدهش العلماء

تمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تقوم عليها أداة ChatGPT لشركة OpenAI من الوصول لمرحلة من الإدراك مشابهة لقدرات الطالب الجامعي، وبإمكانه أن يلتحق بالجامعة ويتخرج منها.

في تقرير لصيحفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر مؤخرا الدكتور جيفري هينتون ، أحد عرابي الذكاء الاصطناعي التوليدي، من أن هذه التكنولوجيا "قد تصبح قريبًا" أكثر ذكاءً من الناس، والآن يبدو أن الذكاء الاصطناعي أتقن نوعًا من الذكاء يسمى "التفكير التناظري" والذي كان يُعتقد سابقًا أنه مقتصر وحصري على البشر فقط.

الذكاء الاصطناعي

معنى التفكير التناظري ببساطة هو إيجاد حل لمشكلة جديدة تمامًا باستخدام الخبرة من مشاكل سابقة، وهي عملية تحتاج لفكر خلاق ومبدع يستلهم الحلول لمواقف جديدة من خبرات قديمة.

تم إعطاء ChatGPT نسخة GPT-3 ورقة اختبار تحتاج إلى تفكير تناظري لإيجاد الحل المناسب والمفاجأة أن الروبوت تفوق على 40 طالبًا جامعيًا، وأخذ مستوى درجات أعلى منهم. ظهور مهارات التفكير الإبداعي الشبيه بالإنسان في الآلات أمر يراقبه العديد من الخبراء بحالة من التوجس والقلق

قال الدكتور هينتون ، الذي استقال من وظيفته في شركة "جوجل" Google ، لبي بي سي في وقت سابق من هذا العام ، إن هناك "مخاطر طويلة الأمد من أن هذه الأشياء الأكثر ذكاءً من البشر قد تتحكم في العالم يوما ما"، معترفًا بأنه نادم على عمله بهذا المجال الخطير.

لكن العديد من الخبراء البارزين الآخرين يصرون على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يشكل هذا التهديد الوجودي على البشرية وأنه قلق مبالغ فيه ، مستشهدين بدراسة تؤكد أن GPT-3 لا يزال غير قادر على معرفة بعض الاختبارات البسيطة نسبيًا التي يمكن للأطفال حلها.

ومع ذلك ، فإن نموذج اللغة الكبير المبني عليه ChatGPT، الذي يتعامل مع النصوص الكتابية ويدخل في دردشة مع الأشخاص، قام بالكشف عن الأنماط في تسلسل الحروف والكلمات ، وتمكن من استكمال قوائم الكلمات المرتبطة ، وتحديد أوجه التشابه بين القصص التفصيلية، الأمر المثير للدهشة هو أنه فعل ذلك دون أي تدريب - مستخدمًا المنطق بناءً على اختبارات سابقة غير ذات صلة.

قال البروفيسور Hongjing Lu ، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA): "من المفترض أن النماذج اللغوية الكبيرة التي تقوم عليها تكنولوجيا روبوتات الدردشة تعلم الكلمات والقيام بالتنبؤ بها، لذلك نحن مندهشون من قدرتهم على التفكير المنطقي. على مدى العامين الماضيين ، قفزت التكنولوجيا قفزة كبيرة".