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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طه دسوقي يحتفل بزفافه .. صور

صدى البلد

احتفل الفنان طه دسوقي، بحفل زفافه على نادين كتشيدجيان، وهي فتاة تعرف عليها من خارج الوسط الفني، وأقام الثنائي حفلًا اقتصر على الأصدقاء والمقربون منهم محمد حلمي، وهو أحد أعضاء فرقة تقدم «سكتشات» كوميدية على مسرح ساقية الصاوي.

علق الفنان طه دسوقى، على إهداء الفنان أحمد أمين له جائزة أحسن ممثل كوميدى فى رمضان.

وكتب طه دسوقى عبر حسابه بفيسبوك "والله أنا اللى بتعلم منك .. شكرا يا أستاذ".

طه دسوقي يوجه الشكر لأحمد أمين لحصوله على جائزة أحسن ممثل كوميدي

أحمد أمين: طه دسوقي أثبت نفسه في مسلسل "أمين وشركاؤه"

كتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبوا مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وأضاف:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".

شهد حفل مسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلاتعلى توجيه تحية لروح الفنان الراحل مصطفى درويش في بداية الحفل.

الاجتماعى فيسبوك أحمد امين “تحت الوصاية الراحل مصطفى درويش الفنان أحمد أمين الفنان طه الدسوقي

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