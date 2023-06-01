طه دسوقي يوجه الشكر لأحمد أمين لحصوله على جائزة أحسن ممثل كوميدي

علق الفنان طه دسوقى، على إهداء الفنان أحمد أمين له جائزة أحسن ممثل كوميدى فى رمضان.

وكتب طه دسوقى عبر حسابه بفيسبوك "والله أنا اللى بتعلم منك .. شكرا يا أستاذ".

كتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وأضاف:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".

شهد حفل مسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلاتعلى توجيه تحية لروح الفنان الراحل مصطفى درويش في بداية الحفل .

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

وتوافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلاتوالإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم.