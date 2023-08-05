محمد موسى: البلوجرز خطر على المجتمع.. ومكمل معاهم مش هسيبهم

دق الإعلامي محمد موسى ناقوس الخطر، بسبب انتشار ظاهر البلوجرز، مشيرا إلى أنهم يهددون استقرار الأسرة المصرية ويضربون في أعماق العادات والتقاليد والأعراف التي نشأنا عليها والتي تحافظ على الفطرة السليمة للإنسان.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البلوجرز خطر على المجتمع وأنا مش هسيبهم ، مكمل معاهم من 2016 وأنا فاتح الملف ده ومش هسيبه إلا لما أقفله ويسدل الستار عليه.

من جانبها قالت نهي الجندي المحامية بالنقض في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيديوهات البلوجر هبة السيد والمعروفة إعلاميا بـ أم زياد صادمة، دي بتحفظ أبنائها كلمات جنسية يعاقب عليها القانون ده كله عشان ارتفاع نسب المشاهدات وزيادة عدد الدولارات.. تتكلمي في عرض بنتك عشان الفلوس".

وتابع محمد موسى، أنة: "مفيش حد من البلوجرز بيقدم محتوى هادف دي اسمها دعارة إلكترونية مقننة تستعرض فيه نفسها وجسدها".

