عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجه للطبيب فورا.. أعراض صادمة تشير للمعاناة من أزمة قلبية

أعراض الأزمة القلبية
أعراض الأزمة القلبية

أعراض الأزمة القلبية قد تكون مختلفة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود أزمة قلبية وتستدعي الحصول على المساعدة الطبية الفورية. 

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة احرص عليها في الصيف.. تاتو مي عز الدين يثير الجدل.. منة فضالي بكاش مايوه من تركيا

أعراض غريبة.. كل ما تريد معرفته حول ضغط الدم الرئوي

أعراض الأزمة القلبية

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فمن الضروري أن تتصل بالطبيب أو تذهب إلى الطوارئ على الفور:

1. آلام قوية في الصدر: قد يشعر الشخص بشعور بضغط أو ضيق في الصدر، قد يمتد هذا الألم أيضًا إلى الذراعين والفك السفلي والظهر والكتفين. يمكن أن يستمر الألم لفترة من الوقت ويمكن أن يكون متقطعًا.

2. صعوبة في التنفس: قد تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس، وهذا الأمر قد يكون صحبه الشعور بالتعب الشديد.

3. الغثيان والقيء والدوار: قد تشعر بالغثيان أو القيء، وقد تشعر بدوار شديد أو فقدان للتوازن.

4. الأعراض الوعائية: قد تشمل ذلك البشرة الباهتة أو الشاحبة والصعوبة في البقاء على قدميك والعرق البارد واللزج.

5. القلق والخوف الشديد: قد تشعر بالقلق الشديد أو الخوف الغير مبرر.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن تتصل بالطبيب أو تذهب إلى الطوارئ على الفور. إذا كنت في شك بشأن الأعراض التي تعاني منها، فمن الأفضل أن تتصل بمركز الطوارئ المحلي للحصول على المشورة الطبية المناسبة.

اعراض الازمة القلبية استشارى القلب الأعراض الشائعة الازمة القلبية ازمة قلبية التعب الشديد الأزمة القلبي الغثيان والقيء الشعور بالتعب صعوبة في التنفس ضيق فى التنفس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

موضوعات متعلقة

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات

هل تغيير حفاض الطفل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء والأزهر يحسم

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أغسطس 2023

نبيل نعيم يروي كواليس انشقاقه عن جماعة الجهاد.. ويؤكد: حاولوا قتلي أثناء الصلاة وضربوني بالسيف

دعاء الفجر للرزق مكتوب وقوي جدا.. وهذه الكلمات للكسب الحلال

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل.. تعرف عليها

اليوم.. 8 معامل تنسيق بجامعة الإسكندرية تبدأ فى استقبال طلاب الثانوية

اللقطات الأولى من انقلاب ميكروباص وإصابة 15 شخصاً.. والتحريات: رايحين حفل زفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة في دولابك.. 4 أنواع من الملابس احرص على ارتدائها في الصيف

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ