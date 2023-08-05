توجه للطبيب فورا.. أعراض صادمة تشير للمعاناة من أزمة قلبية

أعراض الأزمة القلبية قد تكون مختلفة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود أزمة قلبية وتستدعي الحصول على المساعدة الطبية الفورية.

أعراض الأزمة القلبية

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فمن الضروري أن تتصل بالطبيب أو تذهب إلى الطوارئ على الفور:

1. آلام قوية في الصدر: قد يشعر الشخص بشعور بضغط أو ضيق في الصدر، قد يمتد هذا الألم أيضًا إلى الذراعين والفك السفلي والظهر والكتفين. يمكن أن يستمر الألم لفترة من الوقت ويمكن أن يكون متقطعًا.

2. صعوبة في التنفس: قد تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس، وهذا الأمر قد يكون صحبه الشعور بالتعب الشديد.

3. الغثيان والقيء والدوار: قد تشعر بالغثيان أو القيء، وقد تشعر بدوار شديد أو فقدان للتوازن.

4. الأعراض الوعائية: قد تشمل ذلك البشرة الباهتة أو الشاحبة والصعوبة في البقاء على قدميك والعرق البارد واللزج.

5. القلق والخوف الشديد: قد تشعر بالقلق الشديد أو الخوف الغير مبرر.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن تتصل بالطبيب أو تذهب إلى الطوارئ على الفور. إذا كنت في شك بشأن الأعراض التي تعاني منها، فمن الأفضل أن تتصل بمركز الطوارئ المحلي للحصول على المشورة الطبية المناسبة.