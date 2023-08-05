نشرة المرأة والصحة.. أطعمة احرص عليها في الصيف.. تاتو مي عز الدين يثير الجدل.. منة فضالي بكاش مايوه من تركيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

خطفت الفنانة منة فضالي، أنظار متابعبها بصور جديد على البحر، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما إبراهيم.. شاهد

أعلنت الإعلامية اسما إبراهيم إنفصالها عن عن خطيبها المطرب موسى بعد ١١ شهرا من إعلان خطبتهم، وذلك بسب نشوب خلافات بينهما .

5 علامات مقلقة لـ سرطان البروستاتا يجب ألا تتجاهلها| أنتبه



البروستاتا هي غدة بنفس حجم حبة الجوز تقريبًا، توجد بين القضيب والمثانة كجزء من الجهاز التناسلي الذكري ، تتمثل وظيفته الرئيسية في إنتاج السائل الذي يصنع السائل المنوي عند مزجه مع الحيوانات المنوية.

هوت شورت.. سمية الخشاب تثير الجدل من أغنيتها الجديدة موجة

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من الأغنية، تحمل اسم "أركب على الموجة".

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

رغم أن مي عز الدين من النجمات اللاتي ليس لها تفاعل كبير على السوشيال ميديا إلا أنها عندما تظهر تجذب و تخطف الأنظار إليها.

تقلل الشعور بالحرارة.. أطعمة أحرص على تناولها في فصل الصيف

بعض الأطعمة التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف تزيد من الشعور بالحرارة، لذا يجب تجنب استهلاك هذه الأطعمة، وإستبدالها بالأطعمة التي تقلل من الشعور بالحرارة.

بفستان أنيق.. الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

انتشرت على السوشيال ميديا الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي على الاستايلت نادين كيديشيان.

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

بالرغم من فوائد القهوة المعروفة، إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن لتناول القهوة فيها ان يسبب اضرارا غير متوقعة. لذا نوضح في السطور التالية ابرز اضرار القهوة.