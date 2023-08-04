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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هوت شورت.. سمية الخشاب تثير الجدل من أغنيتها الجديدة موجة

صدى البلد

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  فيديو من الأغنية، تحمل اسم "أركب على الموجة".

 

وظهرت سمية الخشاب أمام حمام السباحة وهي تغني عن المعاناة من حرارة الجو.

 

وتألقت سمية الخشاب بإطلالة ملفتة مرتدية توب باللون الأبيض وهوت شورت، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت سمية الخشاب عن جزء من كلمات الأغنية يقول: "حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش... رايحة المالديف أنا جوا الماية هعيش... الخنقة خلاص هتموتني، محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هعمل هوجة".

 

 

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IMG_0334
إطلالات الفنانة سمية الخشاب إطلالات سمية الخشاب اخبار الفنانة سمية الخشاب

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