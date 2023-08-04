كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

خطفت الفنانة منة فضالي، أنظار متابعبها بصور جديد على البحر، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .

تفاصيل إطلالة الفنانة منة فضالي

وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي كاش مايوة واسع متوسط الطول وبنصف كم ومشجر بالورود بالكامل.



وقامت منة فضالي، بترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.



ولم تتكلف منة فضالي إطلالتها في وضع المكياج، واكتفت بوضع لمسات ناعمة لتبرز من رقة وجمتل ملامحها.

وأرتدت منة فضالي أكسسورات بسيطة، حيث قامت بإختيار أساور باللون الفضي ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أكمل جمال من إطلالتها.

الفنانة منة فضالي

الفنانة منة فضالي

الفنانة منة فضالي