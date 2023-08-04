عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، أنظار متابعبها بصور جديد على البحر، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة  .

 

تفاصيل إطلالة الفنانة منة فضالي

 

وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي كاش مايوة واسع متوسط الطول وبنصف كم ومشجر بالورود بالكامل.

 

سعر يتجاوز 100 ألف جنيه.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في العلمين

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة


وقامت منة فضالي، بترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.
 

ولم تتكلف منة فضالي إطلالتها في وضع المكياج، واكتفت بوضع لمسات ناعمة لتبرز من رقة وجمتل ملامحها.

 

وأرتدت منة فضالي أكسسورات بسيطة، حيث قامت بإختيار أساور باللون الفضي ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أكمل جمال من إطلالتها.

 

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
منت منة فضالي اطلاله منه فضالى تفاصيل إطلالة منة فضالي الفنانة منه فضالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

بعد 11 شهر خطوبة.. سبب انفصال أسما إبراهيم عن المطرب موسى

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

موضوعات متعلقة

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

نشرة المرأة والصحة: نوع من الزيت يدمر الأمعاء.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة.. ابنة شيريهان الصغرى تتصدر الترند بسبب الشبه بينها وبين والدتها.. أسما شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

مشروب أمريكي منعش.. طريقة عمل ميلك شيك في المنزل

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

للأطفال والرضع والحامل.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا في البيت

ترشيحاتنا

السيطرة علي حريق بأحد البنوك بطريق الكورنيش في بني سويف

وزير الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة: تمام الحمد في إتقان العمل والأخذ بالأسباب

محلل رياضي يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي.. فيديو

ألمانيا تعلق على انتشار الدعاية الموالية لروسيا منذ الانقلاب في النيجر

تصعيد وتجديد.. كواليس حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة واستمرار 12 رئيس مباحث

لو مجموعك قليل.. شروط الحصول على منحة دراسية في جامعة مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

شكلها 20 سنة وعمرها الحقيقي جدة.. موديل تحير الجميع بجمالها

علاج الهبات الساخنة عند النساء.. بالأعشاب والأدوية

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ