بفستان أنيق.. الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

انتشرت على السوشيال ميديا الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي على الاستايلت نادين كيديشيان.

الصورة الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان

وظهرت نادين كيديشيان بإطلالة ساحرة وجذابة، فقد اختارت فستان باللون الأبيض كت ومزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين .

وتركت نادين شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاعتمدت على اللون البينك الهادئ كأحمر شفاه، مع الماسكر والكحل الاسود، والآي شادو باللون الابيض لتبرز من جملل ملامحها.

وأكملت نادين إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة والبسيطة، فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الابيض.

حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان

حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان

حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان

حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان

حفل زفاف الفنان طه دسوقي ونادين كيديشيان