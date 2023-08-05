المليار السادس من التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يحذر من حدوث هبوط وانزلاقات

تحت عنوان “المليار السادس من التخزين الرابع لـ سد النهضة عند منسوب 607 م”، شارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

المليار السادس من التخزين الرابع

قال الدكتور عباس شراقي “بعد مرور 3 أسابيع على بدء التخزين الرابع فى 14 يوليو 2023، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب 607 م فوق سطح البحر بعد تخزين المليار السادس (6 مليارات م3) ليصبح إجمالى التخزين 23 مليار م3 بعد زيادة معدل الأمطار إلى 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس”.

وأضاف الدكتور عباس شراقي أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر فى حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات

وتابع الدكتور عباس شراقي أنه كلما ازداد التخزين يزداد الضغط على القشرة الأرضية فى منطقة السد، وبعد انتهاء التخزين الرابع سوف يكون إجمالى التخزين نحو 41 مليار م3، إضافة إلى زيادة مؤقتة بحوالى 4 مليارات م3 أخرى ليصبح وزن البحيرة حوالى 45 مليار طن، وهذا وزن مفاجئ وكبير يحدث لأول مرة مما يعطى فرصة كبيرة لحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالى تزداد فرصة حدوث زلازل خاصة وأن منطقة السد بها العديد من الفوالق والتشققات.

وسبق أن حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، من تأثير زلزال إريتريا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، الذي وقع في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد نحو 630 كم شمال شرق سد النهضة، خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم بحيرة سد النهضة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3.

وذكر الدكتور عباس شراقي في منشور عبر صفتحه الرسمية على موقع فيسبوك، إن "زلزالا بقوة 5.6 ريختر حدث على عمق 10 كم، يوم 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة، في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد نحو 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الإفريقي".

وأوضح الدكتور عباس شراقي: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضا منذ أشهر قليلة، في 26 ديسمبر 2022، حين وقع زلزالان بقوة 5.5، و4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا، على بعد نحو 500 كم من سد النهضة الإثيوبي.

وأكمل أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه أن الأقرب لـ سد النهضة كان زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100 كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن "تأثير الزلازل الحالي ربما يكون غير ذي شأن الآن، لكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3".