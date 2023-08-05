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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48  ساعة المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق.

حالة الطقس 

موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتًا خلال الـ48 ساعة المقبلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة حيث من المتوقع أن تسجل 37 درجة وعلى السواحل الشمالية 35 درجة نهارًا مائل للحرارة رطب ليلا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، أن  فرص سقوط الأمطار تستمر على أقصي جنوب البلاد، وتكون رعدية أحيانا كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

حالة الطقس 

درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة الأرصاد بيان هيئة الأرصاد درجات الحرارة السبت 5 أغسطس درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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