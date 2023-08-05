ترجمة عربية لكتاب "خرائط المعنى.. معمارية المعتقد" للعالم جوردان بيترسون

صدر حديثا عن منشورات سنان فى الرياض ترجمة عربية لكتاب بعنوان "خرائط المعنى.. معمارية المعتقد" للكاتب وعالم النفس الكندى جوردان بيترسون، ونقله إلى اللغة العربية المترجم الدكتور مأمون الزائدى.

ويقول عالم النفس الكندي جوردان بيترسون في كتابه "خرائط المعنى": لقد تعلمت أن معانى أعمق ركائز أنظمة المعتقدات يمكن جعلها مفهومة فهما صريحا، حتى بالنسبة إلى المفكر العقلانى المتشكك، وأنها بتقديمها هكذا يصير ممكنا معرفة أنها رائعة وعميقة وضرورية، لقد تعلمت لم يشن الناس الحروب، إذ تحفز الرغبة في الحفاظ على مجال المعتقد وحمايته وتوسيعه إن أمكن، أكثر أعمال القمع والقسوة غير المفهومة التي ترعاها الجماعات، وما الذي يمكن فعله لتشذيب هذه النزعة، رغم عالميتها.

ويضيف جوردان بيترسون: آمل أن أتمكن من إيصال أولئك الذين يقرؤون هذا الكتاب إلى نفس الاستنتاجات، دون المطالبة بأي إيقاف جسيم للحكم النقدى، باستثناء ما هو ضرورى لمواجهة الحجج التي أقدمها والنظر فيها.

جوردان بيترسون، شخصية إعلامية كندية، وعالم نفس سريري ومؤلف وأستاذ بجامعة تورنتو، بدأ يحظى باهتمام واسع كمفكر في أواخر عام 2010، بسبب آرائه حول القضايا الثقافية والسياسية، والتي غالبا ما توصف بأنها محافظة، مجالات دراسته الرئيسية هي علم النفس غير الطبيعي والاجتماعى والشخصى، مع اهتمام بعلم نفس المعتقد الدينى والأيدلوجي، وتقييم الشخصية وتحسين الأداء.